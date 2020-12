St. Goar

Es war fast fünf vor Zwölf, als St. Goars Stadtbürgermeister Falko Hönisch am Donnerstagabend die öffentliche Sitzung des Stadtrates von St. Goar beendete. Zum einen hatte der Rat in dieser Sitzung, wenige Wochen vor dem Auftakt der Berufungsverhandlung im Preußen-Streit, den Weg entscheidend für einen Vergleich mit dem Haus Hohenzollern geebnet. Zum anderen war es angesichts einer auch emotional überaus turbulenten Debatte an der Zeit, einen Schlussstrich – zumindest unter diese Sitzung – zu ziehen. Und: Die Uhr im St. Goarer Rathaus zeigte 23.54 Uhr an.