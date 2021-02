Die Corona-Station der Simmerner Hunsrück-Klinik liefe „voll auf Anschlag“, und die Mitarbeiter seien längst am Limit, berichten dort beschäftigte Krankenpfleger. Erschwerend hinzu komme, dass einige der Kollegen selbst positiv auf Covid-19 getestet wurden und ausfallen. „Das ist echt frustrierend“, sagt eine, die in Simmern an vorderster „Corona-Front“ steht.