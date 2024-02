Plus Simmern Berufsbild Pflege im Wandel: Hunsrück-Klinik Simmern integriert Pflegeforschung in Ausbildung Krankenschwestern werden nicht mehr ausgebildet, Pflegefachkräfte heißen die Gesundheitsexperten von heute: Das Berufsbild „Pflege“ wandelt sich nicht erst seit der Einführung der Generalistik-Ausbildung, die die früheren Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege vereint. Nun integriert die Hunsrück-Klinik in Simmern auch die Pflegeforschung in die Ausbildung.

In den vergangenen Jahren ist ein zunehmendes Bewusstsein für die Bedeutung von Pflegeforschung in diesem Ausbildungsbereich entstanden. Auf diese Entwicklung reagiert die Gesundheits- und Pflegeschule an der Hunsrück-Klinik Simmern mit der Integration der Pflegeforschung in die Ausbildung der angehenden Pflegefachleute. Das berichtet die Stiftung Kreuznacher Diakonie. Resultate bei Symposium erläutert Die Auszubildenden ...