St. Goar

Bergungsarbeiten im Rhein: Auto im Bereich der Fähre St. Goar versunken

Derzeitig finden Bergungsarbeiten eines PKW statt, welcher aus bislang unbekannter Ursache von einem Parkplatz am Fähranleger in Sankt Goar aus in den Rhein gerollt ist, wie die Polizei mitteilt.