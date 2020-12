Mörsdorf

Am Samstagmittag war in Mörsdorf die Zeit reif für eine besondere Jubiläumsmarke auf der Geierlay: Vier Jahre und 23 Tage nach der Einweihung der Hängeseilbrücke in Mörsdorf konnte um 13.42 Uhr der 1-millionste Besucher begrüßt werden. Die angehende Verwaltungsangestellte Nicole Kerber (24) aus Merzig im Saarland hatte das Glück, die auserwählte Rekordbesucherin zu sein. Mit ihrer Familie war sie zum Wochenendausflug bei strahlenden Herbstwetter zur Geierlay gekommen.