Bell

Ein fester Treff an jedem Abend im Advent war der riesige Adventskalender in der Fensterfront des Gemeindehauses in Bell im vergangenen Jahr. Jeden Abend kamen große und kleine Einwohner zusammen, um gemeinsam ein neues Türchen zu öffnen, um miteinander bei Glühwein und Kinderpunsch zu klönen. Corona hat – wie bei allen öffentlichen und privaten Aktivitäten – einen dicken Strich durch diese Rechnung gemacht.