Zur Feier von 150 Jahren Sozialdemokratie in Boppard hatte der Ortsverein in die Stadthalle eingeladen. Bei Musik von „Hennerscht de Vehrerscht“, guter Verpflegung und in geselliger Runde wurde der Anlass würdig begangen. Ehrengast war die Bundesvorsitzende Saskia Esken. Foto: Werner Dupuis