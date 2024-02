Plus Kastellaun Beim Walzer wusste sie's schon: Ehepaar aus Kastellaun feiert Diamanthochzeit Ihre Diamantente Hochzeit feiern am Sonntag, 25. Februar, die Eheleute Brunhilde und Rolf Oswald aus Kastellaun. Vor 60 Jahren folgten sie ihrer Liebe und schworen sich vor dem Standesamt in Treis ewige Treue.

Die Jubilarin stammt aus Karden an der Mosel. Nach der Schule machte sie dort eine Ausbildung als Schneiderin. „Kommt doch heute Abend zu unserem Manöverball in Karden“, lautete die Einladung an einem Frühjahrstag 1962 an sie und ihre Freundin. Beide zogen ihre damals hochmodischen Petticoats an und gingen zum Ball. In ...