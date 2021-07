Sargenroth

Beim Glas Bier in Veitsrodt: Sargenrother holen sich Tipps für ihren Nunkircher Markt

„Die Helfer und Helferinnen um den Vorstand der Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) sind Marktprofis, von denen kann man gerade in Corona-Zeiten viel lernen“, das mag man sich in Sargenroth gedacht und kurzerhand den Sommermarkt in Veitsrodt besucht haben.