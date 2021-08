Am Wochenende gehen die Heimat-Europa-Filmfestspiele in Simmern in ihr großes Finale. Noch bis zum Sonntag läuft das Festival, bei dem am Samstag und Sonntag die Verleihung des „Edgar“ und die Kurzfilmwettbewerbe für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene besonders im Blickpunkt stehen werden.