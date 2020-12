Emmelshausen

Margarete Mallmann kann sich noch gut daran erinnern, wie ihre Blutspendekarriere beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) angefangen hat. „Mein Vater war damals Ortsvorsteher von Braunshorn und in der Gemeinde sehr aktiv. Sobald meine Geschwister und ich alt genug waren, ging es in regelmäßigen Abständen nach Kastellaun zum Blutspenden“, erzählt die 62-Jährige, die seit vielen Jahren in Emmelshausen wohnt.