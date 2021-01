Rhein-Hunsrück

Der Winter hat am Freitag noch einmal mit Schnee weiß nachgelegt – entsprechend mahnten die Behörden vor dem Wochenende an, die Corona-Regeln in den Blick zu nehmen und nicht in die beliebten Winter- und Wandergebiete auszuströmen. Insbesondere am Schanzerkopf, Idarkopf und Erbeskopf sind Kontrollen durch die Polizei vorgesehen.