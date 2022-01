Behörde folgt Grundrecht und privilegiert Treffen

Plus

Als Versammlungsbehörde und zuständige Behörde nach dem Infektionsschutzgesetz hat die Verwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises am 23. Dezember 2021 eine Allgemeinverfügung erlassen, die bis einschließlich 31. Januar 2022 gilt. In ihr „werden für die Durchführung von nicht ordnungsgemäß angemeldeten öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel in Form von sogenannten ,Spaziergängen', ,Montagsspaziergängen' oder thematisch vergleichbaren Ersatzversammlungen auf dem Gebiet des Rhein-Hunsrück-Kreises“ bestimmte Auflagen festgesetzt.