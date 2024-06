Plus Rhein-Hunsrück

Beeindruckendes Lichterspiel am Himmel: Unwetter treffen Rhein-Hunsrück-Kreis nicht so arg wie erwartet

i Unsere Leserin Sabine Mauer beobachtete das Gewitterspektakel am Samstagabend von der Ehrerheide bei Halsenbach aus. Dabei gelang ihr dieses tolle Foto. Foto: Sabine Mauer

Nahezu im Minutentakt informierte die Warn-App Nina am Samstag über mögliche Unwetter, die am Abend auch den Rhein-Hunsrück-Kreis treffen sollten. Starke Gewitter mit Orkanböen und Hagel seien möglich, Regenmengen bis zu 100 Liter pro Quadratmeter nicht auszuschließen. Glücklicherweise aber fiel das Unwetter weitaus weniger schlimm aus als befürchtet. Bereits kurz nach 0 Uhr am Sonntag hob Nina die Unwetterwarnung wieder auf.