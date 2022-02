Das kleine Gartenhaus in unmittelbarer Nähe des Simmerbachs könnte zu einem Handicap für die von Architekt Konrad von Danwitz geplante Wohnanlage in der Simmerbachaue werden. Denn das Häuschen wurde nun unter Denkmalschutz gestellt. Eine Initiative gegen das Bauvorhaben in der Kreisstadt begrüßt die Entscheidung, laut eigener Einschätzung des Bauherrn habe die Unterschutzstellung jedoch keine entscheidende Bedeutung.