Boppard

Große Freude an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Boppard: Sie ist jetzt Europaschule. Nachdem im vergangenen Winter das Erasmus-Projektschild als sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit Europa an der Fassade angebracht worden ist, hat man jetzt im Rahmen einer Zusammenkunft die Zertifizierung als Europaschule gefeiert. Das rote Europaschule-Schild wurde in Anwesenheit von Gästen offiziell übergeben.