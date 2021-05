In der Debatte um das nahe des Simmerbachs geplante Bauprojekt in Simmern hat sich der Naturschutzbund (Nabu) auf Kreisebene positioniert. In einem offenen Brief wendet sich der Nabu an Bürgermeister Andreas Nikolay. „Die Simmerbachaue ist ein innerstädtisches Biotop, dass es für Natur und Mensch zu erhalten, zu nutzen und zu entwickeln gilt“, schreibt der Nabu. Es sei an der Stadt, das innerstädtische Grün zu schützen.