„Es klappert die Mühle am rauschenden Bach…“, so beginnt ein Lied, das im Bopparder Mühltal schon lange nicht mehr erklingt. Keine der ehemals elf Mühlen im Tal dreht sich noch oder mahlt Getreide. Nur das Mühlrad am Eingang ins Mühltal (Wirtshaus Anders/Fondels Mühle) ist bei Einheimischen und Touristen als Fotomotiv beliebt.