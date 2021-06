Der Stadtrat von Simmern sowie der Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss treffen am kommenden Mittwoch, 9. Juni, zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Dies ist der Auftakt einer Sitzungstrilogie, in deren Verlauf es eine politische Entscheidung zum vielfach diskutierten Bauprojekt am Simmerbach geben könnte: Am Mittwoch, 16. Juni, folgt das zweite Treffen von Stadtrat und Bauausschuss, am Mittwoch, 23. Juni, dann eine Zusammenkunft des Stadtparlamentes.