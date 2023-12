Plus Hunsrück Bauern mahnen mit grünem Holzkreuz – Protest gegen steigende finanzielle Belastungen Ein Zeichen setzen wollen Landwirte und Lkw-Fahrer einer privaten Initiative aus der Region Kastellaun. Als mahnenden Protest gegen die Kürzungen im Bundeshaushalt, unter anderem den Wegfall der Agrardieselsubventionen, haben am Samstagvormittag rund 20 Landwirte und Lastwagenfahrer an der Hunsrückhöhenstraße ein grünes Holzkreuz errichtet.

Nahe der Einmündung Gödenroth in Fahrtrichtung Kastellaun machten sie mit ihren Traktoren auf einem an die B 327 angrenzenden Feld zusätzlich auf ihre Aktion aufmerksam. „Das Kreuz steht für alle“, betonte Joachim Menzel, einer der Initiatoren. Die stetig steigende finanzielle Belastung, nicht nur für Landwirte und Spediteure, gehe die gesamte Gesellschaft an, ...