Lingerhahn

Die verschärfte Düngemittelverordnung treibt die Landwirte in Deutschland schon seit Wochen um. Auch im Hunsrück beteiligen sich Bauern an dem Protest und nutzten wiederholt öffentliche Veranstaltungen um ihren Unmut zu artikulieren. Bis nach Berlin fuhren sie beispielsweise mit ihren Traktoren, um zu protestieren. Am Donnerstagmorgen trafen sich mehr als 70 heimische Bauern gemeinsam mit Berufskollegen von der Mosel und aus dem Bitburger Land in Lingerhahn, um mit ihren Schleppern gemeinsam zur zentralen Demo der Bauerninitiative „Land schafft Verbindung“ nach Mainz zu fahren.