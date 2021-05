Ein Ende ist in Sicht für die prekäre Situation in Sachen Schulsport an der Michael-Thonet-Grundschule. Die aufwendigen Bauarbeiten haben begonnen. Bagger wühlen sich derzeit durchs Gelände, um die groben Vorarbeiten für den Neubau der Schulsporthalle zu verrichten. Und auch die Bopparder Vereine atmen auf, in absehbarer Zeit die neue Halle zu Trainingszwecken nutzen zu können.