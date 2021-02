Im Rhein-Hunsrück-Kreis wird fleißig an Einrichtungen für den schulischen, gesellschaftlichen und sportlichen Betrieb gebaut. In den beiden vergangenen Sitzungen des Kreisausschusses wurde der Weg für die Fortsetzung von verschiedenen Projekten geebnet, die nach dem Ende der Corona-Pandemie guten Zuspruch erfahren sollen. So wird in verschiedene Sportanlagen investiert und an der KGS Kirchberg weiter gebaut.