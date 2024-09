Bataillon öffnet in Kastellaun Kasernentor für Besucher: Küchenchef und Team backen größte Nussecke der Welt

Dem Team der Truppenküche in der Kastellauner Hunsrück-Kaserne ist mit der Herstellung der weltgrößten Nussecke ein Rekord gelungen. 660 Kilogramm brachte das Feingebäck auf die Waage. Mürbeteig, Konfitüre, Nüsse, Mandelmasse und anderen Zutaten auf 221 Blechen bildeten die beeindruckende Gesamtfläche von 30,14 Quadratmetern (7,8 x 7,8 x 10,25 Meter).

Mehr als 230 Soldatinnen und Soldaten verpflegt Küchenmeister Horst Mohr täglich mit seinem Team in der Hunsrück-Kaserne. „Die Idee für die Nussecke kam schon vor fünf Jahren bei einem gemeinsamen Bier mit einem Spieß. Das ursprünglich aus der Schweiz stammende Rezept habe ich in meiner Zeit in Afghanistan bekommen und das damals hochkalkuliert. Für den Tag der offenen Tür haben wir das nun im Team abgewogen“, erzählt Mohr. Mehr als 68 Stunden Arbeit stecken in der Nussecke, darüber hinaus je 120 Kilogramm Mehl und Zucker, je 150 Kilogramm Butter und Haselnüsse, 55 Kilogramm Aprikosenmarmelade, 50 Kilogramm Mandeln, 25 Kilogramm Vanillezucker, je 5 Kilo Backpulver und Kuvertüre sowie 750 Eier.

Ein Eintrag in das „Guinness-Buch der Rekorde“ allerdings erfolgt leider nicht. Obwohl der bestehende Rekord deutlich geknackt wurde, bleibt der Eintrag der Bäcker-Innung Rhein-Mosel-Eifel bestehen. Im Dezember 2010 wurde dort eine Nussecke von 450 Kilogramm gebacken. Für eine offizielle Bestätigung durch einen bestellten Richter verlangt das Guinness-Buch eine Startgebühr im mittleren vierstelligen Bereich. red/ni