Bastelei: Waldwichtel bringen in der Adventszeit besondere Freude

Die herbstlich-winterliche Jahreszeit lädt zum Basteln ein. Allerlei wird gefertigt, um anderen oder auch der Familie in der nun beginnenden Adventszeit eine Freude zu machen. Tanja Müller aus Laubach hatte sich so überlegt, einen Waldwichtel zu basteln, der mit Moos und Tannenzweigen sowie Rauschebart, roter Nase und rotem Mützenbommel ein Hingucker ist.

Gedacht war zunächst eigentlich nur ein Wichtel, als Schmuck für die eigene Haustür. Doch als die Laubacherin das erste Kunstwerk ihrem Bekannten- und Freundeskreis via Facebook vorstellte, war die Begeisterung der Freunde groß – und Tanja Müller bekam Lust darauf, weitere Wichtel zu basteln und an Freunde und Verwandte zu verschenken. So wurde die Familie der Waldwichtel schnell größer. In der nahen Adventszeit grüßen die munteren Wichtel nun vor mancher Hunsrücker Haustür und machen damit Bewohnern und Gästen eine Freude. vb