Kirchberg

Bargeld und Zigaretten erpresst: Raubüberfall auf ED-Tankstelle in Kirchberg

Am Donnerstagabend um 21.48 Uhr wurde die ED-Tankstelle in Kirchberg von zwei männlichen, unbekannten Tätern überfallen. Die Täter passten die Angestellte ab, als diese kurz vor Schließung der Tankstelle um 22 Uhr Gegenstände in den Innenraum räumen wollte.