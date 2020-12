Flughafen Hahn

Die Sommerreise von Christian Baldauf, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden im Mainzer Landtag, führte am vergangenen Samstag in die Region Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg – also in den Wahlkreis 23, in dem nicht erst am 14. März ein Wechsel bei der Union erfolgt, sondern bereits Ende des Monats.