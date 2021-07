Die Reaktivierung der Hunsrückquerbahn bleibt im Blickpunkt der Landesregierung. In einem Brief an den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg, Harald Rosenbaum, hat dies Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor wenigen Tagen noch einmal bekräftigt. Neben dem Ziel, das Planfeststellungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt schnellstmöglich zu Ende zu führen, geht es auch um ein Umdenken bei der Antriebstechnologie – weg von Dieselloks, hin zur Elektrifizierung.