Hasselbach

Wenn DJs hinter ihren Pulten stehen und ihre Blicke über die Weiten der früheren Raketenbasis Pydna schweifen lassen, dann ist die Nature One im Hunsrück. Auch in Zeiten von Corona! Während das Festival in diesem Jahr aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste, fand die große Musikparty im Internet statt.