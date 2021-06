Zum Preis von 405.000 Euro zuzüglich eines Aufgelds in Höhe von 7,14 Prozent hat das ehemalige Rhein-Hotel in Bad Salzig für insgesamt 433.917 Euro den Besitzer gewechselt. Bei einer Auktion in Köln wurde damit mehr geboten, als der Mindestpreis von 250.000 Euro hätte erwarten lassen. Die Gemeinde hofft nun darauf, dass das ortsbildprägende Gebäude positiv entwickelt wird.