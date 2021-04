Bad Salziger wird zum Autor: Polizist veröffentlicht seinen ersten Thriller

Lust auf einen Thriller? Dann mal die Ohren gespitzt! Mit „Guardian Angel“, was übersetzt Schutzengel bedeutet, ist ein neues Buch auf dem Markt erschienen, das vor unerwarteten Wendungen nur so strotzt. Um was es geht? Dave, Rob und Eddy sind pleite. Um ihre finanzielle Situation aufzubessern, planen sie einen Überfall auf eine Tankstelle in Nordern. Alles läuft nach Plan, bis plötzlich ein Fremder auftaucht und das Leben der jungen Männer verändert. Doch bei dieser verhängnisvollen Begegnung soll es nicht bleiben ...