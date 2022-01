Kirchberg

Autos an Ampel in Kirchberg aufeinander geschoben – Keine Verletzten

Am Freitagnachmittag ereignete sich im Bereich der Ampelkreuzung in Kirchberg ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Verletzt wurde hierbei niemand. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Unfallverursacher auf einen vor der roten Ampel stehenden Pkw auf und schob diesen auf einen weiteren ebenfalls an der roten Ampel haltenden Wagen.