Er ist weit über die Region hinaus bekannt, so als Dichter, Autor und Mundartdichter, wie auch als profunder Kenner des Hunsrücker Dialekts: Josef Peil aus Mastershausen. Seine Übersetzungen der Grimms Märchen oder Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ etwa sind längst legendär, in „Änfach frei laafe geloss“ sammelte er seine eigenen Geschichten und Texte, die in den vergangenen 40 Jahren zusammengekommen sind.