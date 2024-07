Plus Niedert

Auto überschlägt sich auf B 327 bei Niedert: Vier Verletzte bei Unfall auf Hunsrückhöhenstraße

i Vier Menschen wurden bei einem Unfall am Dienstagabend, 2. Juli, auf der Hunsrückhöhenstraße auf Höhe Niedert leicht verletzt. Eines der Autos kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr Pfalzfeld war mit insgesamt 16 Wehrleuten im Einsatz, ebenso wie Polizei und Rettungsdienst. Foto: Jörg Liesenfeld / Feuerwehr Pfalzfeld

Auf der Hunsrückhöhenstraße (B327) auf Höhe Niedert hat sich am Dienstagabend, 2. Juli, gegen 17.45 Uhr ein Unfall ereignet. Zwei Autos kollidierten, die insgesamt vier Insassen wurden leicht verletzt und zur Beobachtung in Krankenhäuser in der Region gebracht.