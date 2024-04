Plus St. Goar

Auto rollt an der Fähre St. Goar in den Rhein – Fahrer nicht in seinem Wagen

i Aus ungeklärter Ursache ist ein VW Caddy um kurz nach 17:30 in St. Goar in den Rhein gerollt. Foto: Stefan Kollmar

Verletzt worden oder gar ertrunken ist niemand am frühen Abend an der Autofähre „Loreley VI“. Um 17.35 Uhr erhielt die Polizei Boppard einen Anruf, dass ein Pkw am Fähranleger in St. Goar aus unbekannter Ursache in den Rhein gerollt sei.