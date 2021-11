Auto prallt gegen Betonwand: 58-Jähriger stirbt nach Unfall bei Ellern

Ein Mann ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Ellern im Rhein-Hunsrück-Kreis ums Leben gekommen. Einsatzkräfte hatten noch versucht ihn zu reanimieren.

Am Morgen ereignete sich gegen 08.10 Uhr auf der L239, an der Unterführung der B50 bei Ellern, ein tödlicher Verkehrsunfall. Laut Polizei befuhr der 58-jährige Fahrer eines Pkw mit Anhänger die L239 aus Richtung Ellern in Richtung B50.

Am Ende einer langen Linkskurve geriet das Fahrzeuggespann, aus derzeit noch ungeklärter Ursache, zunächst nach rechts in den Seitenstreifen und prallte dann gegen die rechtsseitige Betonmauer der Unterführung der B50.

Der Fahrer, der sich alleine im Pkw befand, wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und von einem Notarzt zunächst reanimiert. Der Mann erlag jedoch kurz darauf noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Weitere Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall werden in Absprache mit Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführt.