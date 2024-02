Plus Boppard Auto kollidiert frontal mit Lkw: Hunsrückhöhenstraße nach tödlichem Unfall bei Buchholz gesperrt Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag, 5. Februar, gegen 13.15 Uhr auf der Hunsrückhöhenstraße (hier: L 214) bei Boppard-Buchholz zwischen Udenhausen und Buchholz-Ohlenfeld ereignet. Ein Auto und ein Lastwagen kollidierten aus bislang unklarer Ursache frontal miteinander. Von Philipp Lauer

