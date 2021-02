Ausweichmanöver gegen Leitplanke: Simmerner Feuerwehr befreit Verletzten bei Nannhausen aus Fahrzeug

Ein Ausweichmanöver hat in der Nacht zu Sonntag zu einem Unfall auf der K 3 in Höhe Kauermühle geführt, bei dem der Fahrer eines Pkw verletzt wurde.

Gegen 3.33 Uhr wurde die Feuerwehr Simmern alarmiert, weil ein in Richtung Simmern fahrendes Auto in einer lang gezogenen Linkskurve ins Schleudern geraten war. Nach Angaben der Simmerner Polizei war der Fahrer „Tieren ausgewichen“.Infolge einer Vollbremsung sei er mit seinem Auto gerutscht und von der Fahrbahn abgekommen. Auf der Gegenfahrbahn krachte das Auto dann in eine Leitplanke.

Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle befand sich der verletzte Fahrer noch im Fahrzeug. In Abstimmung mit dem DRK-Rettungsdienst entfernte die Feuerwehr Dach und Rückbank des Pkw und befreite den Fahrer aus seinem Fahrzeug. Die Einsatzstelle war für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Simmerner Feuerwehr war mit 25 Kräften im Einsatz.