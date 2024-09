Ausstellung über das Weggehen und das Ankommen: Boppard beleuchtet 200 Jahre Auswanderung nach Brasilien

Unterteilt ist die Ausstellung „Hunsrück - Weggehen und Ankommen“ im Museum Boppard in die Dokumentation der Geschichte der Auswandererfamilie Brod und einer Fotodokumentation von Jaqueline Felix zur Situation Geflüchteter in der Aufnahmeeinrichtung am Flughafen Hahn. Foto: Werner Dupuis/Werner Dupius