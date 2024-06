Plus Kastellaun

Ausstellung beleuchtet Flucht nach Brasilien: Sonderschau „Macht et guud“ dokumentiert Geschichte der Auswanderer

Von Werner Dupuis

i Ausstellung beleuchtet Flucht nach Brasilien Foto: wd

Der 200. Jahrestag der Ankunft Hunsrücker Auswanderer in ihrer neuen brasilianischen Heimat in Brasilien am 25. Juli widmet das Haus der regionalen Geschichte auf der Kastellauner Unterburg eine Ausstellung. „Macht et guud“ beleuchtet die Geschichte von Hunsrückern, die sich im 19. Jahrhundert in der Hoffnung auf ein besseres Leben auf den Weg ins Ungewisse machten.