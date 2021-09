St. Goar

Aussichtsturm Spitzer Stein feierlich eröffnet

Der neue Aussichtsturm am Spitzen Stein ist am Sonntag feierlich eröffnet worden. Auf der Gemarkung von St. Goar war dies allerdings nicht nur ein alleiniger Grund zur Freude für die an diesem Projekt beteiligten Kommunen, den Landkreis und die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, auch die neuen Wanderwege wurden gefeiert.