Oberwesel

Aus grauen Schränken wird bunte Kunst: Schüler verschönern Oberweseler Stromkästen

Rosa und Berthold Kuhn konnten den grauen verwitterten Kabelverteilerschrank an ihrem mit sehr viel Sorgfalt gepflegten Haus gegenüber der Liebfrauenkirche in Oberwesel nicht mehr sehen. Deshalb wandten sie sich an die Leitung der Heuss-Adenauer Mittelrhein-Realschule plus, ob es nicht möglich sei, im Rahmen des Kunstunterrichts die graue Kiste in einen bunten Blickfang zu verwandeln.