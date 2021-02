Aus gegebenem Anlass: Fastnacht alternativ

Eingefleischte Fastnachtsjecken müssen in den kommenden tollen Tagen wegen der ausgefallenen Fastnacht nicht rund um die Uhr Trübsal blasen.

Auch in den eigenen vier Wänden können sie ausgelassen Karneval feiern. Neue und alte Medien halten alternativ ein reiches Angebot bereit, um unter Einhaltung aller Corona-Regeln in die fünfte Jahreszeit abzutauchen.

Von den Meteorologen vorhergesagter Sonnenschein sorgt zusätzlich für gute Stimmung und lädt ein zu einem Spaziergang in die Winterlandschaft am Rhein und auf den Hunsrückhöhen. Narrhalla kann man ja auch in die freie Natur verfrachten. wd