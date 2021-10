Aus Alt mach Bunt – nach dieser Devise hat eine Bürgerinitiative den Spielplatz in Gondershausen verschönert; und dessen Umfeld gleich mit, wie Lina Weinheimer aus Gondershausen in einem Schreiben erklärt. Darin heißt es: Auf dem Spielplatz an der Post in Gondershausen treffen sich viele Kinder und Familien aus dem Ort. Wenn da nur nicht dieser unschöne Ausblick wäre!