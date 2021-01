Auftakt in Simmern: Impfzentrum geht gut vorbereitet an den Start

Simmern

60 Menschen teils sehr hohen Alters werden am Donnerstag im regionalen Impfzentrum des Landes in Simmern als erste Bürger aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis geimpft. Ab 9 Uhr nimmt das Impfzentrum offiziell seine Arbeit auf. Nach wochenlangen Vorbereitungen durch die Kreisverwaltung präsentierte Landrat Marlon Bröhr dem Fraktionschef der CDU-Landtagsfraktion und dem CDU-Kreisvorsitzenden Tobias Vogt am Mittwoch bei einem Ortstermin den letzten Stand der Organisation. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung und auch sehr dankbar“, sagte Landrat Bröhr zu dem als Koordinator des Impfzentrums bestimmten Verwaltungsmitarbeiter Christian Poh.