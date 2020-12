Raversbeuren

Am kommenden Wochenende wäre das Lott-Festival an den Start gegangen. Doch bereits im April musste das beliebte Festival, das seit 1977 veranstaltet wird, abgesagt werden. Aufgrund der Corona-Krise ist das Treffen in diesem Jahr nicht möglich, die nächste Auflage ist vom 30. Juli bis zum 1. August 2021 geplant. Doch so ganz ohne einen Lott-Einfluss soll der Sommer im Hunsrück dann doch nicht über die Bühne gehen.