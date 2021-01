Mittelrhein

Unter dem Motto „Wir machen auf…merksam“ hat der Einzelhandel in der Region auf die prekäre Lage im Einzelhandel hingewiesen. Viele Läden haben mitgemacht und ihre Türen am 11. Januar um 11.11 Uhr symbolisch geöffnet. Unsere Zeitung berichtete bereits von einer Aktion in Simmern. Daraufhin kam es in den sozialen Netzwerken zu vielen Reaktionen. Innerhalb weniger Stunden posteten mehr als 1800 Menschen dazu einen Beitrag auf Instagram. In vielen Medien war die Aktion ein Thema. Die größte Aufmerksamkeit erreichte eine Berichterstattung im „heute-journal“ des ZDF am gleichen Abend.