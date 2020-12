Niederkumbd

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr auf der L 218. Aus Richtung Simmern kommend, wollte ein Pkw-Fahrer mit seinem Ford Fiesta, in dem zwei Personen saßen, auf der langen Geraden im Waldstück links in die abzweigende K 51 in Richtung Niederkumbd abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Fahrer anhalten.