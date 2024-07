Plus Simmern

„Auf ins Paradies“: Festspiele zu 200 Jahre Auswanderung nach Brasilien feiern in Simmern Premiere

i Proben für die große Show: 50 Laiendarsteller setzen die letzten Schliffe für die Aufführungen in der Simmerner Hunsrückhalle. Darüber hinaus sind mehr als 100 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, um die Festspiele zu einem Erlebnis werden zu lassen. Foto: Volker Berg

Im Rhein-Hunsrück-Kreis begeht man ein Jubiläumsjahr 200 Jahre Auswanderung nach Brasilien. Unter anderem mit dem Festspiel "Auf ins Paradies, das am Freitag, 12. Juli, Premiere in der Hunsrückhalle in Simmern feiert.