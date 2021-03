Ein in Emmelshausen lang ersehnter Wunsch wird jetzt umgesetzt: Die Stadt baut auf dem ehemaligen Kirmesplatz neben dem Zentrum am Park (ZaP) einen Stellplatz für acht Wohnmobile. Dies gab die Kommune in einer Pressemitteilung bekannt. Von dort aus ist das Zentrum der Stadt leicht zu Fuß erreichbar. In unmittelbarer Nähe befinden sich Supermärkte, Restaurants, Hallenbad, Bahnhof sowie das Kulturzentrum.